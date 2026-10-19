Liveübertragung: Donnerstag, 5. November, 12.30 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 5. November 2026, Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse:

Schwimmsport: Bündnis 90/Die Grünen haben einen Antrag mit dem Titel „Schwimmen können, Wasser erleben, Leben schützen – Schwimmfähigkeit und Schwimmkultur in Deutschland stärken“ angekündigt, der zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Sport und Ehrenamt überwiesen werden soll. (vom/19.10.2026)