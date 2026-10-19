Parlament

Überweisungen im vereinfachten Verfahren

Symbolbild mit dem leeren Rednerpult im leeren Plenarsaal des Bundestages, in dem viele blaue Stühle stehen

Der Bundestag überweist bestimmte Vorlagen ohne Aussprache an die Ausschüsse. (© Deutscher Bundestag / Werner Schüring)

Liveübertragung: Donnerstag, 5. November, 12.30 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 5. November 2026, Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse:

Schwimmsport: Bündnis 90/Die Grünen haben einen Antrag mit dem Titel „Schwimmen können, Wasser erleben, Leben schützen – Schwimmfähigkeit und Schwimmkultur in Deutschland stärken“ angekündigt, der zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Sport und Ehrenamt überwiesen werden soll. (vom/19.10.2026)