Nukleare Sicherheit

Abgesetzt: Modernisierung des Strahlenschutzrechts

Wandmontierte Messgeräte für radioaktive Strahlung im Institut: mehrere beige und orange Gehäuse befestigt an einer weißen Wand. Links ein Gerät mit digitalem Display und einem schwarzen Tragegurt, in der Mitte ein zylindrischer Detektor mit Spiralkabel, rechts ein orangefarbenes Gehäuse.

Die Modernisierung des Strahlenschutzrechts betrifft unter anderem Regelungen zu medizinischen Geräten. (© picture alliance / imageBROKER | Sylvio Dittrich)

Der Bundestag wollte am Donnerstag, 8. Oktober 2026, in erster Lesung ursprünglich den von der Bundesregierung avisierten Gesetzentwurf „zum Bürokratierückbau, zur Digitalisierung und zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts“ beraten. Im Anschluss an die 20-minütige Aussprache sollte der Gesetzentwurf zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. Die Beratung wurde jedoch von der Tagesordnung abgesetzt.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Der Gesetzentwurf enthält zahlreiche Maßnahmen, um das Ziel des Bürokratierückbaus unter Beibehaltung des hohen Strahlenschutzniveaus zu erreichen. Dazu zählen laut Bundesregierung die Reduktion von einzureichenden Unterlagen in Anzeige- und Genehmigungsverfahren, unter anderem durch die Verfolgung des „Once-Only-Prinzips“, die Reduktion von Aufbewahrungsfristen und die Streichung von zwingenden gesetzlichen Befristungen von Genehmigungen. 

Auch durch die Digitalisierung könnten die Prozesseffizienz gesteigert und Verwaltungsverfahren beschleunigt werden, heißt es. Daher sollen der Strahlenpass digitalisiert und Schriftformerfordernisse gestrichen werden. Des Weiteren soll das Strahlenschutzrecht dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst werden, indem beispielsweise die Regelungen zum Schutz vor Radon überarbeitet werden. Hinsichtlich der Kernfusion stellt der Gesetzentwurf klar, „dass es sich bei Fusionsanlagen um Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung handelt“. (hau/06.10.2026)

Nukleare Sicherheit

Modernisierung des Strahlenschutzrechts erörtert

Der Bundestag hat am Donnerstag, 15. Oktober 2026, in erster Lesung den von der Bundesregierung avisierten Gesetzentwurf „zum Bürokratierückbau, zur Digitalisierung und zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts“ debattiert. Im Anschluss an die 20-minütige Aussprache wurde der Gesetzentwurf zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen. Federführend ist der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Die Bundesregierung plant, das Strahlenschutzrecht zu entbürokratisieren. Ihr Gesetzentwurf sieht daher zahlreiche Maßnahmen vor, um „unter Bewahrung des hohen Strahlenschutzniveaus“ Bürokratie abzubauen, die Digitalisierung voranzutreiben und das Strahlenschutzrecht weiter zu modernisieren. So soll unter anderem die Zahl der einzureichenden Unterlagen in Anzeige- und Genehmigungsverfahren unter anderem durch die Verfolgung des „Once-only-Prinzips“ reduziert werden. Aufbewahrungsfristen sollen verringert und zwingende gesetzliche Befristungen von Genehmigungen gestrichen werden.

Gleichzeitig ist vorgesehen, durch Digitalisierung die Prozesseffizienz zu steigern und Verwaltungsverfahren zu beschleunigen. Der Strahlenpass soll digitalisiert und Schriftformerfordernisse sollen gestrichen werden. Darüber hinaus ist geplant, das Strahlenschutzrecht dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand anzupassen, indem etwa die Regelungen zum Schutz vor Radon überarbeitet werden. Hinsichtlich der Kernfusion stellt der Gesetzentwurf klar, dass es sich bei Fusionsanlagen um Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung handelt.

„Deutschland auf dem Weg zum Fusionskraftwerk“

Mit dem Gesetz will die Bundesregierung den Kabinettsbeschluss zum Bürokratieabbau vom 5. November 2025 sowie die Maßnahmen aus der Föderalen Modernisierungsagenda von Bund und Ländern vom 4. Dezember 2025 im Bereich des Strahlenschutzrechts umsetzen.

Der Aktionsplan der Bundesregierung „Deutschland auf dem Weg zum Fusionskraftwerk“ sehe außerdem vor, dass das Strahlenschutzgesetz eine „explizite Regelung zur Kernfusion“ enthält, schreibt die Bundesregierung. Ziel sei es, „für Forschung, Entwicklung und unternehmerisches Engagement die notwendige Rechtssicherheit und -klarheit für den anwendbaren regulatorischen Rahmen zu schaffen“.

Stellungnahme des Bundesrates

In einer dem Gesetzentwurf beigefügten Stellungnahme dringt der Bundesrat auf Änderungen. So spricht er sich unter anderem für eine pauschale Anwendung des Once-Only-Prinzips auf alle strahlenschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren aus. Eine Verkürzung der Prüffrist für Anzeigen von Röntgeneinrichtungen von zwei Wochen auf zehn Tage lehnt er hingegen ab. In der Stellungnahme heißt es, dass die Verkürzung der Prüffrist von vier auf zwei Wochen bereits 2024 zu einer „signifikanten Reduktion der Sicherheit von Anwendern und Patientinnen und Patienten sowie zu einer Risikosteigerung für den Strahlenschutzverantwortlichen“ geführt habe. Eine Frist von zehn Kalendertagen sei für eine ordnungsgemäße Prüfung von Anzeigen zu kurz. Angesichts der dünnen Personaldecke in den Behörden könne eine derartige Fristverkürzung nicht durch Digitalisierung oder Optimierung der Prozesse kompensiert werden.

Der Bundesrat lehnt auch Änderungen ab, die die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen für genehmigungsbedürftige medizinische Forschungen in bestimmten Fällen vom Bundesamt für Strahlenschutz als zuständige Genehmigungsbehörde auf die Aufsichtsbehörden der Länder verlagern würden. Dabei handele es sich nicht um einen Bürokratieabbau, sondern lediglich um eine Verlagerung von Prüfaufgaben, die zudem zu einem zusätzlichen Abstimmungsaufwand zwischen den Behörden führen könne, so die Länderkammer.

Gegenäußerung der Bundesregierung

In ihrer Gegenäußerung betont die Bundesregierung, dass eine pauschale Anwendung des Once-Only-Prinzip auf alle strahlenschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren „im Moment abzulehnen“ sei. Zunächst müssten Erfahrungen mit dessen Praktikabilität gesammelt werden. Auch die Einwände der Länderkammer gegen Fristverkürzungen und die Verlagerung von Prüfungsaufgaben lehnt die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme ab: Eine zehntägige Anzeigefrist sei angesichts des „vergleichsweise geringen behördlichen Prüfaufwands“ und des hohen Beschleunigungsinteresses der Anzeigenden aus Sicht der Bundesregierung angemessen.

Bezüglich der Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen für genehmigungsbedürftige medizinische Forschungen erläutert die Bundesregierung, dass das Bundesamt für Strahlenschutz Nachweise zwar nicht mehr standardmäßig prüfen werde, bei Zweifeln an dem Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen jedoch diese nachfordern könne. Zur Kernaufgabe der Strahlenschutzaufsicht durch die Länder gehöre es außerdem, dass „Geräte und radioaktive Stoffe, die dem Strahlenschutzrecht unterfallen“, nur bei Vorliegen der entsprechenden Zulassungen eingesetzt werden dürfen. (sas/hau/15.10.2026)

Nukleare Sicherheit

Geteiltes Echo auf geplante Strahlenschutzrechts-Anpassungen

Zeit: Mittwoch, 4. November 2026, 9.30 bis 11.30 Uhr
Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.700

Die von der Bundesregierung geplante Modernisierung und Entbürokratisierung des Strahlenschutzrechts ist in einer öffentlichen Anhörung des Umweltausschusses am Mittwoch, 4. November 2026, auf ein geteiltes Echo gestoßen. Während die von den Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD benannten Sachverständigen den  Entwurf eines Gesetzes zum Bürokratieabbau, zur Digitalisierung und zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts (21/8415(Dokument, öffnet ein neues Fenster))  begrüßten, befanden die von den Oppositionsfraktionen AfD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke eingeladenen Sachverständigen die geplanten Anpassungen als nicht ausreichend, etwa  mit Blick auf die Fusionstechnologie.

„Digitalisierung kommt in der betrieblichen Praxis an“

Steffen Kanitz von der RWE Power AG lobte insbesondere die vorgeschlagenen Änderungen zur Einführung einer Genehmigungsfiktion, längeren Laufzeiten und das Once-Only-Prinzip, wonach Nachweise und Daten nur noch einmal geliefert werden müssen. „Das beseitigt unnötigen Verwaltungsaufwand, ohne das hohe Schutzniveau zu reduzieren“, erklärte Kanitz. Endlich komme die Digitalisierung „in der betrieblichen Praxis an“. Der elektronische Strahlenpass und die elektronischen Verfahrensschritte seien gerade beim Einsatz von Fremdpersonal im Rückbau von Atomkraftwerken „ein echter Fortschritt“.

Das bestätigte auch Dr. Jörg Kaulard von der Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen. Deutschland habe ein „sehr hohes Niveau“ im Strahlenschutz erreicht. Doch: „Aus Sicht der Praxis ist es wichtig, dass unsere Regelungen auch umsetzbar sind, dass wir administrative und bürokratische Prozesse so unter Kontrolle halten, dass sie nicht unnötig aufwendig werden“, betonte der Sachverständige. Das vorgelegte Gesetz bezeichnete er als „praxistauglich“.

„Grundlage für den Aufbau einer Fusionsindustrie“

Auch Armin Reinartz von Pro-Fusion, dem Industrieverband der deutschen Unternehmen im Bereich der Fusion, befürwortete die mit dem Gesetz angestrebte Verfahrensvereinfachung und Digitalisierung. Diese machten „effektive Genehmigungsverfahren“ für künftige Fusionsanlagen erst möglich, sagte er. Vor allem die Klarstellung im Gesetz, dass es sich bei Fusionsanlagen um Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung handele, sei wichtig: Dies schaffe Rechtssicherheit und sei daher eine wichtige Grundlage für den Aufbau einer Fusionsindustrie in Deutschland. Reinartz widersprach in seiner schriftlichen Stellungnahme zudem der Auffassung, Fusion hätte besser im Atomgesetz geregelt werden sollen: Das Strahlenschutzgesetz regele auch „den Umgang mit solchen Strahlenquellen für Medizin, Industrie oder Forschung, die eine sehr hohe Aktivität haben“. Es gebe daher „keine Schutzlücke“ gegenüber dem Atomgesetz.

Prof. Dr. Joachim Breckow von der Technischen Hochschule Mittelhessen monierte, dass der Gesetzentwurf für Radon eine Änderung des sogenannten Dosiskoeffizienten vorsehe, der etwa doppelt so groß sei, wie der bestehende. Damit folge die Bundesregierung nicht der Strahlenschutzkommission, die empfohlen habe, aufgrund von Unsicherheiten bei der Datenbasis gänzlich auf die Dosisumrechnung zu verzichten. Mit einem doppelt so hohen Dosiskoeffizienten verdoppele sich bei gleicher Radon-Aktivitätskonzentration in Gebäuden – die in Becquerel pro Stunde und Kubikmeter gemessen werde – die damit verbundene effektive Dosis – in der Einheit Millisievert – für Beschäftigte am Arbeitsplatz, warnte Breckow. Im Strahlenschutz sei die Dosis immer ein Maß für das Risiko. „Wenn wir jetzt ein doppeltes Risiko durch eine solche Umrechnung haben, dann würde es normalerweise immer ein doppeltes Risiko bedeuten. Im Radonschutz ist es eben nicht so.“

Aktualisierung des Radonschutzes

Zustimmung zu den geplanten Änderungen signalisierte dagegen Dr. Annette Röttger von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Der Gesetzentwurf setze wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen um. Das gelte auch für die Aktualisierung des Radonschutzes, für den moderne Berechnungsmodelle und internationale Standards genutzt worden seien, betonte Röttger und widersprach damit auch ihrem Vorredner. Positiv hob sie auch die Modernisierung im Bereich der Teleradiologie hervor: Die Pflicht zur persönlichen Anwesenheit des Teleradiologen vor Ort entfalle, um den flexiblen Einsatz in der medizinischen Praxis zu erleichtern. Insgesamt sei es „erfolgreich gelungen, Entbürokratisierung und Digitalisierung zu implementieren“, lautete das Fazit der Sachverständigen.

Dr. Götz Ruprecht vom Institut für Festkörper-Kernphysik sah zwar „sinnvolle Vorschläge zur Optimierung des Strahlenschutzes“, bemängelte jedoch, dass die Dosisgrenzwerte von einem Millisievert pro Jahr für die Bevölkerung und 20 Millisievert pro Jahr für beruflich exponierte Erwachsene im Gesetzentwurf „unangetastet“ blieben und eine grundlegende Überprüfung der wissenschaftlichen und regulatorischen Grundlagen der Dosisbegrenzung fehle. Er wünschte sich stattdessen eine Novelle des Strahlenschutzes mit einer „grundlegenden Modifikation“ des Linear-No-Threshold (LNT)-Modells, das im Strahlenschutz meist als Grundlage der Risikobewertung dient. Dies könnte in Wirtschaft und Forschung zu „deutlichen Erleichterungen“ führen, so Ruprecht.

„Erheblicher Regelungsbedarf“

Prof. Dr. Wolfgang Liebert, bis zu seinem Ruhestand Professor an der BOKO University in Wien, sah für die Fusionstechnologie erheblichen Regelungsbedarf, der aber „kaum oder gar nicht“ durch die Bestimmungen des Strahlenschutzgesetzes abgedeckt sei. Im Betrieb von Demonstrations- oder Leistungsreaktoren sowie im Rückbau sei mit großen Mengen radioaktiver Abfälle zu rechnen, die angemessen bearbeitet und entsorgt werden müssten, machte er deutlich. Im Bereich der Kernwaffenproliferation bestünden ebenfalls Risiken, die die nicht durch das Strahlenschutzgesetz erfasst seien. Mit einem „Federstrich der expliziten Nennung von Fusionsanlagen im Strahlenschutzgesetz“ lasse sich das alles nicht angemessen berücksichtigen, kritisierte er. Stattdessen plädierte er für ein eigenes Fusionsgesetz.

Die Frage, ob die Benennung von Fusionsanlagen als Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung ausreichend ist, könne unterschiedlich beantwortet werden, erklärte hingegen Mag. Dr. Nikolaus Müllner, Leiter des Instituts für Sicherheits- und Risikowissenschaften an der BOKU University. Die Antwort hänge vor allem davon ab, wie schnell man erwarte, dass die Entwicklung von Fusionsanlagen fortschreite. Werde mit „aktiviertem Plasma“ gearbeitet, sei es aus seiner Sicht unzureichend, Demonstrationsanlagen oder gar Fusionskraftwerke „nur nach Strahlenschutzgesetz zu genehmigen“. Dafür brauche es ein „detaillierteres Regelwerk“. (sas/04.11.2026)

Nukleare Sicherheit

Bundestag modernisiert das Strahlenschutzrecht

Der Bundestag hat am Donnerstag, 12. November 2026, nach 20-minütiger Aussprache den Gesetzentwurf der Bundesregierung „zum Bürokratierückbau, zur Digitalisierung und zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts“ (21/8415(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) in der vom Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit geänderten Fassung (21/9142(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) beschlossen. Für den Gesetzentwurf stimmten CDU/CSU und SPD, dagegen votierten die AfD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke.

Zudem beschloss das Parlament eine Entschließung zu dem Gesetz. Für die Entschließung votierten CDU/CSU und SPD, dagegen stimmte die AfD. Die Grünen und die Linksfraktion enthielten sich. Keine Mehrheit fand ein Entschließungsantrag der AfD-Fraktion (21/9142(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) zum Gesetzentwurf. Die Antragsteller stimmten dafür, alle übrigen Fraktionen lehnten ihn ab.. 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Mit dem Gesetzentwurf wird das Strahlenschutzrecht laut Bundesregierung entbürokratisiert. Beschlossen wurden zahlreiche Maßnahmen, um „unter Bewahrung des hohen Strahlenschutzniveaus“ Bürokratie abzubauen, die Digitalisierung voranzutreiben und das Strahlenschutzrecht weiter zu modernisieren. So soll unter anderem die Zahl der einzureichenden Unterlagen in Anzeige- und Genehmigungsverfahren unter anderem durch die Verfolgung des „Once-only-Prinzips“ reduziert werden. Aufbewahrungsfristen werden verringert und zwingende gesetzliche Befristungen von Genehmigungen gestrichen.

Gleichzeitig sollen die Prozesseffizienz durch Digitalisierung gesteigert und Verwaltungsverfahren beschleunigt werden. Der Strahlenpass wird digitalisiert, Schriftformerfordernisse werden gestrichen. Darüber hinaus wird das Strahlenschutzrecht dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst, indem etwa die Regelungen zum Schutz vor Radon überarbeitet wurden. Hinsichtlich der Kernfusion stellt der Gesetzentwurf aus Sicht der Regierung klar, dass es sich bei Fusionsanlagen um Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung handelt.

Regelung zur Kernfusion geplant

Mit dem Gesetz will die Bundesregierung den Kabinettsbeschluss zum Bürokratieabbau vom 5. November 2025 sowie die Maßnahmen aus der Föderalen Modernisierungsagenda von Bund und Ländern vom 4. Dezember 2025 im Strahlenschutzrecht umsetzen.

Der Aktionsplan der Bundesregierung „Deutschland auf dem Weg zum Fusionskraftwerk“ sieht außerdem vor, dass das Strahlenschutzgesetz eine „explizite Regelung zur Kernfusion“ enthält, schreibt die Bundesregierung. Ziel sei es, „für Forschung, Entwicklung und unternehmerisches Engagement die notwendige Rechtssicherheit und -klarheit für den anwendbaren regulatorischen Rahmen zu schaffen“.

Mit den am Mittwoch, 11. November, im Umweltausschuss vorgenommenen Änderungen am Regierungsentwurf wird für klare Regeln bei natürlichen radioaktiven Rückständen, etwa aus Erdgas oder Erdölleitungen, gesorgt und das Once-Only-Prinzip auch auf Verfahren nach der Strahlenschutzverordnung ausgeweitet. 

Entschließung beschlossen

Auf Empfehlung des Umweltausschusses nahm der Bundestag eine Entschließung zu dem Gesetz an. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, im Zuge der Weiterentwicklung der elektronischen Patientenakte (ePA) und der europäischen Vorgaben zum Austausch von Gesundheitsdaten zu prüfen, wie Bilddaten aus Diagnostik und Therapie, insbesondere Bestrahlungspläne, Dosisverteilungen und zugehörige Bilddaten der Strahlentherapie, in die ePA aufgenommen werden können. Die Daten sollten den Patientinnen und Patienten zur Verfügung gestellt werden.

Zugleich sei der Rückbau der Atomkraftwerke gemeinsam mit den Ländern sicher und zügig voranzubringen. Dazu solle eine Novelle der Strahlenschutzverordnung auf den Weg gebracht werden, in der die Thematik der Freimessung von Atomkraftwerksbestandteilen im Rahmen der Freigabe von Gebäuden zum Abriss – unter Wahrung des geltenden hohen Schutzniveaus – zur Beschleunigung des Rückbauprozesses adressiert wird.

Die Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren für den Rückbau sollten der Entschließung zufolge vereinfacht und zwischen den Ländern vereinheitlich werden. Wo sinnvoll möglich, ,sollten sie digitalisiert werden, heißt es weiter. Erfahrungen und bereits geprüfte Nachweise sollten zwischen den Standorten besser nutzbar gemacht werden. Das Fachwissen für den Rückbau sei zu erhalten und der Nachwuchs an qualifiziertem Personal zu sichern. Zudem sollte Nachnutzung der Standorte für die Energieversorgung unterstützt werden. Schließlich sei zu prüfen, wie das Atom- und Strahlenschutzrecht besser auf die Anforderungen des Rückbaus zugeschnitten werden kann, heißt es in der Entschließung.

Stellungnahme des Bundesrates

In einer dem Gesetzentwurf beigefügten Stellungnahme drang der Bundesrat auf Änderungen. So sprach er sich unter anderem für eine pauschale Anwendung des Once-Only-Prinzips auf alle strahlenschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren aus. Eine Verkürzung der Prüffrist für Anzeigen von Röntgeneinrichtungen von zwei Wochen auf zehn Tage lehnte er hingegen ab. 

In der Stellungnahme heißt es, dass die Verkürzung der Prüffrist von vier auf zwei Wochen bereits 2024 zu einer „signifikanten Reduktion der Sicherheit von Anwendern und Patientinnen und Patienten sowie zu einer Risikosteigerung für den Strahlenschutzverantwortlichen“ geführt habe. Eine Frist von zehn Kalendertagen sei für eine ordnungsgemäße Prüfung von Anzeigen zu kurz. Angesichts der dünnen Personaldecke in den Behörden könne eine derartige Fristverkürzung nicht durch Digitalisierung oder Optimierung der Prozesse kompensiert werden.

Warnung vor zusätzlichem Abstimmungsaufwand 

Der Bundesrat lehnte auch Änderungen ab, die die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen für genehmigungsbedürftige medizinische Forschungen in bestimmten Fällen vom Bundesamt für Strahlenschutz als zuständige Genehmigungsbehörde auf die Aufsichtsbehörden der Länder verlagern würden.

Dabei handele es sich nicht um einen Bürokratieabbau, sondern lediglich um eine Verlagerung von Prüfaufgaben, die zudem zu einem zusätzlichen Abstimmungsaufwand zwischen den Behörden führen könne, so die Länderkammer.

Gegenäußerung der Bundesregierung

In ihrer Gegenäußerung betonte die Bundesregierung, dass eine pauschale Anwendung des Once-Only-Prinzip auf alle strahlenschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren „im Moment abzulehnen“ sei. Zunächst müssten Erfahrungen mit dessen Praktikabilität gesammelt werden.

Auch die Einwände der Länderkammer gegen Fristverkürzungen und die Verlagerung von Prüfungsaufgaben lehnte die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung ab: Eine zehntägige Anzeigefrist sei angesichts des „vergleichsweise geringen behördlichen Prüfaufwands“ und des hohen Beschleunigungsinteresses der Anzeigenden aus Sicht der Bundesregierung angemessen.

Bezüglich der Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen für genehmigungsbedürftige medizinische Forschungen erläuterte die Bundesregierung, dass das Bundesamt für Strahlenschutz Nachweise zwar nicht mehr standardmäßig prüfen werde, bei Zweifeln an dem Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen jedoch diese nachfordern könne. Zur Kernaufgabe der Strahlenschutzaufsicht durch die Länder gehöre es außerdem, dass „Geräte und radioaktive Stoffe, die dem Strahlenschutzrecht unterfallen“, nur bei Vorliegen der entsprechenden Zulassungen eingesetzt werden dürfen. (sas/hau/12.11.2026)