Finanzen

Nettokreditaufnahme von 118,7 Milliarden Euro geplant

Im Anschluss an die Einbringungsrede von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) folgte am Dienstag, 8. September 2026, eine gut eineinhalbstündige Allgemeine Finanzdebatte zum Bundeshaushalt 2027 (21/7300(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Im Einzelnen ging es dabei um die erste Lesung des Einzelplans 08 des Bundesministeriums der Finanzen, des Einzelplans 20 des Bundesrechnungshofes, des Einzelplans 32 der Bundesschuld und des Einzelplans 60 der Allgemeinen Finanzverwaltung. In erster Beratung wurde auch der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2027 (21/7860(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) debattiert. Der Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes wurde im Anschluss zur federführenden Beratung an den Haushaltsausschuss überwiesen.

AfD: Nur beim Bürger wird gespart

Zu Beginn der Debatte sagte der AfD-Abgeordnete Dr. Michael Espendiller, die Kosten der Kanzlerschaft von Friedrich Merz (CDU) trieben Deutschland in den Ruin. Trotz Rekordeinnahmen und Rekordschulden gehe der Haushalt immer noch nicht auf, sondern funktioniere „nur mit verfassungswidrigen Buchungstricks“. Gespart werde in diesem Haushalt nur an einer einzigen Stelle: beim  Bürger. 

Espendiller forderte Grüne und Linke auf, die Verfassungsklage der AfD zu unterstützen, aber die „Brandmauer“ sei diesen Parteien wichtiger als Rechtsstaat und Demokratie. Damit erlaubten sie Klingbeil das Überschreiten einer roten Linie. Das sei keine Opposition, sondern Komplizenschaft. Klingbeil glaube, mit einem riesigen Schuldenprogramm Wählerstimmen zu erzeugen, doch das sei „Käse“. 

Niemand freue sich „über glatte Straßen, die er wegen der Spritpreise für den Sonntagsausflug sowieso nicht mehr benutzen kann“. Deutschland sei inzwischen ein investitionsfeindlicher Standort, was Wachstum behindere. Die AfD lehne den Entwurf ab und werde einen eigenen vorlegen, mit der alten Schuldenbremse, mit einem kleineren Staatsapparat und mit Entlastungen für diejenigen, die das alles bezahlten.

CDU/CSU: Ein Haushalt mir Rekordinvestitionen

Für die CDU/CSU-Fraktion lobte Dr. Mathias Middelberg den Gesetzentwurf dagegen einen Haushalt mit „Rekordinvestitionen“. Sein Vorredner von der AfD habe eine „Schwarzmalerrede“ gehalten. Es werde wirklich investiert, und das könne man nicht einfach wegreden. Nach sieben Jahren wirtschaftlichen Stillstands sei Deutschland jetzt wieder auf einem Wachstumspfad, sagte Middelberg angesichts aktueller Wachstumskorrekturen. Das sei ein Erfolg der Investitionspolitik, den man nicht wegreden könne.

Die hohe Kreditfinanzierung sei allerdings ernstzunehmen. 32 Prozent Kreditfinanzierungsrate dürften kein Dauerzustand sein. Deshalb werde man die Sparanstrengungen weiter intensivieren müssen. Das Geld müsse intelligenter ausgegeben werden. Vielleicht könne man auch mit weniger Geld noch viel mehr Klimaschutz erzeugen, so Middelberg. Wichtig sei, auch private Investitionen zu fördern. „Wir sind auf einem guten Weg, aber wir müssen das Tempo auf diesem Weg noch weiter intensivieren“, sagte Middelberg.

Grüne: Ihr Haushalt kürzt  uns die Zukunft weg

Dr. Sebastian Schäfer (Bündnis 90/Die Grünen) verwies  darauf, dass Bundesrat, Bundesverfassungsgericht und Bundesrechnungshof erklärt hätten, den Haushaltsentwurf nicht mittragen zu können. Was hier vorgelegt worden sei, in Zeiten, in denen dringend Verlässlichkeit und Stabilität gebraucht würden, sei ein notdürftig zusammengeflicktes Zahlenwerk, das  für sehr viel Verunsicherung sorge, gerade bei den Familien und Alleinerziehenden, die es ohnehin am schwersten hätten: beim Wohngeld, beim Elterngeld, beim Kindersofortzuschlag, in der Pflege. 

Aber da höre die Verunsicherung nicht auf, sagte Schäfer. Wenn es um die Zukunft gehe, sehe man neue Buchungstricks, sehe man einen steil absteigenden Pfad bei den Investitionen in den nächsten Jahren, der künstlich nach oben gerechnet werde. „Ihr Haushalt kürzt uns die Zukunft weg“, sagte Schäfer. Das müsse man als Haushaltsgesetzgeber dringend korrigieren. 

Der Entwurf erfülle die Vorgabe des Grundgesetzes nicht. Im Kernhaushalt werde schlicht zu wenig investiert. Das sei ein Standortproblem, das man sich nicht nicht leisten könne. Nicht leisten könne man sich auch Milliardenkürzungen beim Klimaschutz, um Haushaltslöcher zu stopfen. Deutschland habe einen besseren Haushalt und eine bessere Regierung verdient. 

SPD: Diese Regierung wird nicht an einem Haushalt scheitern

Dr. Thorsten Rudolph von der SPD-Fraktion sagte unter Verweis auf das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt, Politik müsse wahrnehmen, wenn das Vertrauen verloren gehe. Sie müsse prüfen und erklären, und sie müsse sich, wo nötig, korrigieren. Das sei keine Schwäche, das sei gerade die Stärke des demokratischen Systems. Gleichzeitig gelte, dass die Regierung handlungsfähig bleiben müsse. Die Ampel sei an einem Haushalt gescheitert. „Diese Regierung darf nicht an einem Haushalt scheitern, und sie wird nicht an einem Haushalt scheitern“, sagte Rudolph. 

Die Lücke von 34 Milliarden Euro für 2027 sei geschlossen worden. Dahinter stünden schwierige Entscheidungen. Im parlamentarischen Verfahren werde man sich jede einzelne dieser Maßnahmen noch einmal ansehen. Dabei gelte ein einfacher Grundsatz. Wer eine Einsparung herausnehme, müsse eine andere hereinnehmen. Denn am Ende müssten die 34 Milliarden Euro vollständig gedeckt sein. 

Wer jetzt sage, beim Sozialstaat gehe noch viel mehr, sollte auch sagen, bei wem genau. Wer den Sozialstaat kaputtspare, konsolidiere nicht den Haushalt, der spalte die Gesellschaft. Diesen Weg gingen die Sozialdemokraten nicht mit. Bei der Sicherheit müsse man dagegen mehr tun, betonte Rudolph.

Linke: Diese Koalition kriegt es nicht hin

Für die Fraktion Die Linke lehnte Dr. Dietmar Bartsch den Entwurf ab. „Diese Koalition kriegt es nicht hin“, sagte er. Rekordverluste in Sachsen-Anhalt träfen auf Rekordschulden in Berlin und auf ein rekordverdächtiges Chaos in der Regierung. Nie habe eine Bundesregierung stärker auf Kredite gesetzt. Merz habe als Kanzlerkandidat neue Schulden ausgeschlossen. Als Kanzler plane er jetzt eine Billion neue Schulden. „Mega-Schulden, kaum Wachstum und Reformen, die nur auf dem Papier existieren, das ist der katastrophale Dreiklang Ihrer Regierung“, sagte Bartsch. 

Klingbeils Investitionen seien eine „beispiellose Mogelpackung“. Die Regierung rede von Entlastung, dabei sei sie die größte Belastungskoalition des letzten Jahrzehnts. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) könne in den nächsten Jahren 600 Milliarden Euro für maßlose Aufrüstung der Bundeswehr ausgeben, aber für Entlastung sei kein Euro da. „Das ist eine Bankrotterklärung“, so Bartsch. 

Zudem werde die Steuerungleichheit verschärft. Die Regierung zementiere mit ihrer Steuerpolitik, dass diejenigen, die echte Leistung bringen, die Zahlmeister seien. Arbeit werde im Schnitt mit mehr 40 Prozent besteuert, während Vermögen bei 25 Prozent abgegolten seien. Diese Steuerpolitik schade dem Ansehen einer funktionierenden Demokratie. „Sie tun zu wenig für die Mehrheit und viel zu viel für die wohlhabende Minderheit“. Das sei die Wahrheit dieses Haushalts.

Ostbeauftragte: Gefährliche Sehnsucht nach einfachen Antworten

Die Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Elisabeth Kaiser (SPD), ging ebenfalls auf die Wahlen in Sachsen-Anhalt ein, die einen enormen Vertrauensverlust in das politische System und in die Handlungsfähigkeit des Staates zeigten. Diese Resignation und Unzufriedenheit habe sie in vielen Gesprächen vor Ort gespürt. Angesichts der zahlreichen aktuellen Krisen sei die Sehnsucht nach einfachen Antworten sehr groß, aber auch ebenso gefährlich. 

Die AfD als Wahlgewinnerin gefährde mit ihrer rückwärts gewandten Politik, was viele Menschen im Osten seit der Wende mit viel Mühe und Fleiß aufgebaut hätten. In den kommenden Jahren werde man daher sehr genau darauf achten, dass sich die AfD an die verfassungsrechtlichen Spielregeln hält. Der Bund sei jetzt in einer besonderen Verantwortung, diejenigen zu unterstützen, die sich für demokratische Werte in Sachsen-Anhalt engagieren. 

Ebenso wie die Bundesregierung unter Beweis stellen müsse, dass sie die Probleme, die die Menschen beschäftigen, auch löst. Deshalb werde sie als Ostbeauftragte ihren Einsatz für gleichwertige Lebensverhältnisse und eine engagierte Zivilgesellschaft in Ostdeutschland fortführen. Dabei freue sie sich über jede parlamentarische Unterstützung. Ostdeutschland sei eine Region der Zukunft. 

Ausgaben des Bundesfinanzministeriums

Der Etat des Bundesministeriums der Finanzen sieht im kommenden Jahr Ausgaben in Höhe von rund 11,1 Milliarden Euro vor. Damit liegt der Ausgabeansatz im Einzelplan 08 des Regierungsentwurfs für den Bundeshaushalt 2027 um rund 242 Millionen Euro höher als 2026. Die Einnahmen sollen mit rund 258,8 Millionen Euro nahezu unverändert bleiben.

Den größten Ausgabenzuwachs unter den nachgeordneten Behörden weist die Zollverwaltung (Kapitel 0813) auf. Für sie sind 2027 rund 3,76 Milliarden Euro vorgesehen, rund 301 Millionen Euro mehr als 2026. Die Personalausgaben steigen dabei um rund 253 Millionen Euro auf 2,66 Milliarden Euro. Die Investitionsausgaben sollen um rund 36 Millionen Euro auf 238,8 Millionen Euro wachsen. Für das Bundeszentralamt für Steuern (Kapitel 0815) sind rund 1,03 Milliarden Euro eingeplant, rund 11,7 Millionen Euro mehr als 2026. Der Etat des Informationstechnikzentrums Bund (Kapitel 0816) steigt um knapp acht Millionen Euro auf rund 1,62 Milliarden Euro.

Für die Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland (Kapitel 0817), Elisabeth Kaiser (SPD), sind rund 22,2 Millionen Euro vorgesehen, knapp fünf Millionen Euro mehr als 2026. Der Zuwachs entfällt im Wesentlichen auf das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation in Halle (Saale). Dessen institutionelle Förderung soll von 7,5 Millionen Euro auf 12,5 Millionen Euro steigen. Für den „Deutschland-Monitor“ sind wie 2026 eine Million Euro eingeplant, für Projekte und Fördervorhaben der Ostbeauftragten rund 2,8 Millionen Euro.

Bundesrechnungshof und Bundesschuld

Der Bundesrechnungshof kann mit Ausgaben in Höhe von 218,9 Millionen Euro planen. Damit liegt der Ansatz im Einzelplan 20 um rund 16,6 Millionen Euro über dem Soll für 2026.

Die Personalausgaben sollen um rund 13,5 Millionen Euro auf 164 Millionen Euro steigen. Für sächliche Verwaltungsausgaben sind 35,1 Millionen Euro eingeplant, 384.000 Euro weniger als 2026. Die Zuweisungen und Zuschüsse sollen um 1,7 Millionen Euro auf 13,2 Millionen Euro steigen. Für Investitionen sieht der Entwurf 6,5 Millionen Euro vor, rund 1,9 Millionen Euro mehr als im laufenden Jahr.

Kernbereich des Einzelplans 32 ist einerseits die Kreditaufnahme und andererseits der Schuldendienst des Bundes. Die Nettokreditaufnahme liegt mit 118,7 Milliarden Euro über dem Vorjahresniveau von 98,0 Milliarden Euro. Für den Schuldendienst sind 41,8 Milliarden Euro eingestellt nach 30,3 Milliarden Euro im Jahr 2026. 

Steigende Steuereinnahmen

Dem Entwurf für den Einzelplan 60 (Allgemeine Finanzverwaltung) zufolge geht die Bundesregierung für 2027 von Steuereinnahmen in Höhe von 394,7 Milliarden Euro aus. Das wären 7,5 Milliarden Euro mehr als 2026. Bei der Lohnsteuer liegt der Betrag bei 123,2 Milliarden Euro (2026: 117,2 Milliarden Euro), bei der Umsatzsteuer bei 122,6 Milliarden Euro (2026: 118,2 Milliarden Euro).

Wirtschaftspläne zu Sondervermögen

Im Einzelplan 60 finden sich auch die Wirtschaftspläne zu dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“, dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) sowie dem Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“. 

Aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ sollen 2027 54,9 Milliarden Euro abfließen – davon 52,1 Milliarden Euro für Investitionen. Die Gesamtsumme ist vollständig kreditfinanziert. 
Über den KTF sind im kommenden Jahr Gesamtausgaben in Höhe von 38,9 Milliarden Euro vorgesehen – 22,8 Milliarden Euro davon sind Ausgaben für Investitionen. Der KTF finanziert sich über Erlöse aus der Versteigerung von Berechtigungen gemäß Treibhausgas Emissionshandelsgesetz (2,5 Milliarden Euro), über Erlöse aus der Veräußerung von Zertifikaten im nationalen und europäischen Brennstoffemissionshandel (20,0 Milliarden Euro), über Zuweisungen aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (10 Milliarden Euro) sowie über eine „Entnahme aus Rücklage“ in Höhe von 6,4 Milliarden Euro. 

Aus dem Fonds „Aufbauhilfe 2021“ sollen laut Etatentwurf im Jahr 2027 2,6 Milliarden Euro abfließen. Mit den Fondsmittel von insgesamt 30 Milliarden Euro, die hälftig von Bund und Ländern erbracht werden, sollen Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden und zum Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur in den von der Flut 2021 betroffenen Ländern finanziert werden.

Haushaltsbegleitgesetz 2027

Die Bundesregierung will die Alkohol-, die Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuer sowie die Alkopopsteuer um jeweils 20 Prozent erhöhen, um Mehreinnahmen in den Haushalt zu spülen. Dies sieht der von der Regierung eingebrachte Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes (21/7860(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) vor. Mit dem Gesetzentwurf würden umfangreiche Maßnahmen zur strukturellen Konsolidierung des Bundeshaushalts umgesetzt, schreibt die Regierung. 

Durch die Maßnahmen im Alkoholsteuerbereich sollen im kommenden Jahr 380 Millionen Euro Mehreinnahmen für den Bundeshaushalt entstehen und 2028 455 Millionen Euro. Von 2027 bis 2031 sollen sich die erwarteten Mehreinnahmen auf rund 2,2 Milliarden Euro summieren.

Änderungen im Klima- und Transformationsfondsgesetz

Zu den weiteren Maßnahmen in dem Gesetzentwurf gehören Änderungen im Klima- und Transformationsfondsgesetz. Dadurch werden im Jahr 2027 Einnahmen aus der Versteigerung von Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen in Höhe von 2,7 Milliarden Euro nicht mehr dem Klima- und Transformationsfonds (KTF), sondern direkt dem Bundeshaushalt zugeführt. Aufgrund einer umfassenden Kürzung von Finanzhilfen im KTF werde dessen finanzielle Situation verbessert, heißt es. Daraus ergebe sich Spielraum für eine Entlastung auch des Bundeshaushalts, sodass ein Teil der Einnahmen im Bundeshaushalt veranschlagt werden könne, heißt es in dem Entwurf.

Spätere Kredittilgung im Sondervermögen Bundeswehr

Außerdem soll durch eine Änderung des Bundeswehrfinanzierungs- und -sondervermögensgesetzes später mit der Rückzahlung der aufgenommenen Kredite begonnen werden. Statt zum 1. Januar 2031 soll die Tilgung jetzt zum 1. Januar 2033 beginnen. Die Schulden sollen „innerhalb eines angemessenen Zeitraums“ zurückgeführt werden.

Der zum 1. Juli 2022 eingeführte Sofortzuschlag im Kinderzuschlag war als zusätzliche Leistung zur Unterstützung von Kindern aus Geringverdienerfamilien bis zu der damals noch vorgesehenen Einführung einer Kindergrundsicherung eingeführt worden. „Weil es dazu nicht gekommen ist, wird dieser Sofortzuschlag nun wieder abgeschafft“, schreibt die Bundesregierung. Erwartet werden Einsparungen in Höhe von 450 Millionen Euro, denen allerdings Mehrausgaben beim Grundsicherungsgeld gegenüberstehen.

Außerdem soll der Erhöhungsbetrag des zusätzlichen Bundeszuschusses zur Rentenversicherung im Jahr 2027 um eine Milliarde Euro gekürzt werden. Einschließlich früherer Maßnahmen ergibt sich ein Minderungsbetrag in Höhe von insgesamt 2,2 Milliarden Euro im nächsten Jahr bei der Rentenversicherung. (mwo/hau/scr/hle/08.09.2026)

Haushalt

Anhörung zum Haushaltsbegleitgesetz 2027

Zeit: Montag, 12. Oktober 2026, 15 bis 17 Uhr
Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Sitzungssaal 3.101

Der Haushaltsausschuss hat sich am Montag, 12. Oktober 2026, in einer öffentlichen Anhörung mit dem von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2027 (21/7860(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/8534(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) befasst. Gegenstand war zudem ein Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Der Entwurf soll laut Bundesregierung dazu beitragen, den Bundeshaushalt strukturell zu konsolidieren und die reguläre Obergrenze der Kreditaufnahme einzuhalten. Dazu sollen unter anderem 2,7 Milliarden Euro aus dem europäischen Emissionshandel dem Bundeshaushalt statt dem Klima- und Transformationsfonds zufließen. Die Tilgung der Kredite des Sondervermögens Bundeswehr soll ab 2033 beginnen. Zudem sind Änderungen der Bundeshaushaltsordnung vorgesehen, um die Haushaltsbewirtschaftung zu vereinfachen und den Verwaltungsaufwand zu verringern.

Weitere Maßnahmen betreffen die Sozialausgaben. So soll der Sofortzuschlag im Kinderzuschlag entfallen und der zusätzliche Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung 2027 um eine weitere Milliarde Euro gekürzt werden. Bei der jährlichen Anpassung der sozialrechtlichen Regelbedarfe ist eine Rückkehr zum einstufigen Fortschreibungsmechanismus vorgesehen. Daraus erwartet die Bundesregierung weitere Einsparungen. Ergänzend sollen höhere Steuern auf Alkohol, Schaumwein und Alkopops zusätzliche Einnahmen von jährlich 455 Millionen Euro bei voller Jahreswirkung bringen. Die steuerrechtlichen Maßnahmen selbst waren nicht Gegenstand der Anhörung. Dazu hat der Finanzausschuss eine eigene Anhörung für den 9. November 2026 angesetzt.

Verschiebungen zwischen öffentlichen Haushalten

Prof. Dr. Désirée I. Christofzik (Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer) sah in dem Entwurf einen „Beitrag“, die Haushalts- und Finanzplanung vorübergehend zu erleichtern. Dies gelinge unter anderem durch Verschiebungen zwischen öffentlichen Haushalten, etwa die Verlagerung von Einnahmen aus dem Klima- und Transformationsfonds in den Kernhaushalt, durch die Kürzung des Zuschusses an die Rentenversicherung sowie durch die Verlagerung von Ausgaben in die Zukunft. Der Konsolidierungsbeitrag der übrigen Maßnahmen sei „recht überschaubar“, sagte die von der Unionsfraktion benannte Sachverständige. Die Entscheidung über eine „tragfähige mittelfristige Konsolidierung“ stehe offensichtlich noch aus.

Ähnlich äußerte sich Prof. Dr. Stefan Homburg (Leibniz-Universität Hannover). Die geplanten Verbrauchsteuererhöhungen und Kürzungen im Sozialbereich fielen im Verhältnis zum Haushaltsvolumen gering aus, führte Homburg aus. Die Verschiebungen zwischen den öffentlichen Haushalten seien „ökonomisch vollkommen wirkungslos“ und ließen auch die Schulden- und Zinslast unverändert. Homburg verwies wie auch der ebenfalls von der AfD-Fraktion benannte Sachverständige Prof. Dr. Thorsten Polleit (Buckingham University) auf die laut Finanzplanung deutlich steigenden Zinsausgaben. Dies werde den finanziellen Handlungsspielraum erheblich einschränken und zu bislang kaum vorstellbaren Kürzungen führen, sagte Homburg.

Kritik an Kürzungen im Sozialbereich

Die geplanten Kürzungen im Sozialbereich kritisierte Prof. Dr. Tom Krebs (Universität Mannheim). Sie seien weder unbedingt erforderlich noch ökonomisch sinnvoll, sagte der von der Fraktion Die Linke benannte Sachverständige. Die aktuelle Debatte über Kürzungen beim Sozialstaat beruhe auf der Annahme, dass sich die deutsche Wirtschaft nicht mehr nachhaltig erholen werde. Tatsächlich müsse die Wirtschaftspolitik neu justiert werden. Dann ließen sich auch die Sozialversicherungssysteme wesentlich besser finanzieren, argumentierte Krebs.

Prof. Dr. Malmendier (University of California, Berkeley) kritisierte, dass die geplante Konsolidierung gering ausfalle und nicht dauerhaft wirke. Damit bleibe auch die erhoffte ökonomische Wirkung aus. Die von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen benannte Sachverständige bemängelte zudem die Umsetzung des Zusätzlichkeitsprinzips bei den Investitionen aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Es werde nur etwa die Hälfte des möglichen Wachstums erzielt. Zudem ließen sich die Wachstumseffekte nur schwer erfassen. Die Inanspruchnahme verschiedener Finanzierungstöpfe müsse eingeschränkt werden, mahnte Malmendier.

„Parlament muss mehr Klarheit einfordeern“

Dr. Christian Ochsner vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung kritisierte, der Haushalt und das Haushaltsbegleitgesetz hätten ein „Transparenzproblem“. „Es ist extrem schwierig, nachzuvollziehen, was daran wohin mit welcher Wirkung gekürzt, erweitert, verschoben wird.“ Es sei nicht zielführend, dass die Exekutive hier einen „einseitigen Wissensvorsprung“ habe. Das Parlament müsse mehr Klarheit einfordern, sagte der von der Unionsfraktion benannte Sachverständige.

Auf rechtliche Fragen rund um die geplante Verlagerung von Einnahmen aus dem Klima- und Transformationsfonds in den Kernhaushalt ging Prof. Dr. Alexander Thiele (BSP Business & Law School) ein. Dies sei aus verfassungs- und haushaltsrechtlicher Perspektive „völlig unproblematisch“. Europarechtlich müsse sichergestellt werden, dass die Einnahmen aus dem Emissionshandel für bestimmte Zwecke eingesetzt würden. Auch dies lasse sich unproblematisch darstellen, sagte der von der SPD-Fraktion benannte Sachverständige.

Ermessensspielraum bei Einnahmen aus dem Emissionshandel

Ähnlich äußerte sich Prof. Dr. Hanno Kube (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). Bei der Verteilung der Einnahmen aus dem Emissionshandel habe der Gesetzgeber einen Ermessensspielraum. Auch die geplante Anpassung bei den Regelbedarfen beurteilte Kube vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen Anforderungen an das Existenzminimum als unproblematisch. Kritischer sah der von der Unionsfraktion benannte Sachverständige die geplante Verschiebung des Tilgungsbeginns für die Kredite des Sondervermögens Bundeswehr. Diese sei zwar verfassungsgemäß, „aber wohl sollte sich mit dieser Verschiebung niemand fühlen“, so Kube.

Mit den geplanten Änderungen der Bundeshaushaltsordnung befasste sich Prof. Dr. Henning Tappe (Universität zu Köln). Die Möglichkeit für Dienststellen, die mehrere Einzelpläne oder Sondervermögen bewirtschaften, jeweils gesonderte Beauftragte für den Haushalt zu bestellen, sei zu begrüßen. Damit werde das Recht an die Praxis angeglichen. Auch die vorgesehene Verarbeitung von Identifikationsnummern, um Forderungen im Haushaltsvollzug aufrechnen zu können, stoße weder auf haushalts- noch auf datenschutzrechtliche Bedenken, führte der von der SPD-Fraktion benannte Sachverständige aus. (scr/14.10.2026)

Finanzen

Getränkehersteller protestieren gegen Steuererhöhungen

Zeit: Montag, 9. November 2026, 14 bis 15.30 Uhr
Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400

Hersteller von Sekt und Spirituosen haben sich massiv gegen die von der Bundesregierung geplante Erhöhung von Alkoholsteuern gewandt. Lebensmittel- und Getränkehersteller sprachenen sich zudem gegen eine neue Steuer auf zuckerhaltige Getränke aus. Der Finanzausschuss befasste sich am Montag, 9. November 2026, in einer öffentlichen Anhörung unter Leitung des amtierenden Vorsitzenden Christian Görke (Die Linke) mit den steuerrechtlichen Maßnahmen in dem von der Regierung eingebrachten Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2027 (21/7860(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). 

„Erhöhung rein fiskalisch begründet“

Zu den darin vorgesehenen Erhöhungen der Alkohol-, Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuer sowie der Alkopopsteuer um jeweils 20 Prozent hieß es vom Sekthersteller Rotkäppchen-Mumm, die Steuer treffe die günstigen Produkte des alltäglichen Genusses und eine preissensible Zielgruppe. Ein gesundheitspolitischer Nutzen sei nicht belegt. 

Die Erhöhung werde rein fiskalisch begründet, aber die erwarteten Mehreinnahmen werde es nicht geben. Denn ein Teil des Konsums werde sich auf nicht besteuerte alkoholhaltige Produkte wie Perlwein und Prosecco Frizzante verlagern, die überwiegend aus dem Ausland kämen. Damit werde Wertschöpfung ins Ausland verlagert. „Die Folgen reichen bis in Weinbau, Glasindustrie, Gastronomie und Kommunen“, warnte der Hersteller Rotkäppchen-Mumm in seiner Stellungnahme. 

Stärkeren Schutz für kleinere Brennereien gefordert

Rüdiger Sasse von der Feinbrennerei Sasse in Schöppingen im Münsterland wandte sich strikt gegen weitere Belastungen der Branche. Er verwies auf in den letzten Jahren vorgenommene Steuererhöhungen in Großbritannien und Portugal, wo die Steuereinnahmen danach gesunken und nicht gestiegen seien. 

Sasse forderte unter anderem stärkere Schutzmaßnahmen für kleinere Brennereien, vergleichbar mit der zum Schutz kleiner Brauereien eingeführten Biersteuermengenstaffel. Große Sorgen mache ihm auch die kurze Umsetzungsfrist des Gesetzes, da die Preisvereinbarungen mit dem Handel längere Laufzeiten hätten. Man brauche eine Umsetzungsfrist von rund sechs Monaten. 

Abbau von Arbeitsplätzen befürchtet

Der Lebensmittelverband befasste sich mit der geplanten Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Der Verband erinnerte daran, dass die Zuckersteuer in Deutschland 1993 im Zuge der europäischen Binnenmarktharmonisierung abgeschafft worden sei. Der unverhältnismäßig hohe Verwaltungsaufwand sei damals ein Argument gewesen. „Wir sollten deshalb sehr genau prüfen, ob wir heute erneut ein komplexes Steuersystem schaffen wollen, obwohl der Bürokratieabbau vorangetrieben werden soll“, warnte der Lebensmittelverband, der einen Rückgang des Konsums und dadurch einen Abbau von Arbeitsplätzen in der Branche befürchtet. 

Unter Bezug auf internationale Untersuchungen hieß es, Übergewicht und ernährungsmitbedingte Erkrankungen könnten nicht durch höhere Steuern bekämpft werden. Im übrigen habe die Erfrischungsgetränkeindustrie den durchschnittlichen Kaloriengehalt ihres erfassten Portfolios zwischen 2015 und 2025 um 20,8 Prozent reduziert. 

„Sozial ungerecht und volkswirtschaftlich problematisch“

Auch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten wandte sich strikt gegen die Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Sie sei sozial ungerecht und volkswirtschaftlich problematisch. Wie andere Verbrauchsteuern belaste sie insbesondere Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen, schwäche deren Kaufkraft und erhöhe das Preisniveau. Zudem drohten erhebliche Belastungen für Unternehmen und Risiken für die Beschäftigung. 

Ein Getränkekasten mit zwölf Litern könnte durch die Steuererhöhung 17 statt bisher 13 Euro kosten, rechnete die Gewerkschaft vor. Die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft sprach sich für eine längere Vorbereitungszeit für die Steuer auf zuckerhaltige Getränke von bis zu einem Jahr aus. Das hatte auch der Lebensmittelverband gefordert. Dr. Dirk Jansen (Hochschule des Bundes) sagte, eine neue Steuer sei immer mit Aufwand verbunden, aber das Gesetz sehe Erleichterungen vor. Insgesamt handle es sich um ein sinnvolles Verfahren. 

Verzicht auf Bagatellsteuern befürwortet

Prof. Dr. Dirk Meyer (Helmut-Schmidt Universität) sprach sich für einen Verzicht auf „Bagatellsteuern“ aus, bei denen ein geringes Aufkommen hohen Erhebungskosten sowie bürokratischem Aufwand gegenüberstehe. Verzichtet werden könne auf Steuern auf Alkopop, Kaffee, Bier, Schaumwein und Zwischenerzeugnisse. Dies hatte die AfD-Fraktion in einem Antrag (21/8637(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) gefordert, der ebenfalls Gegenstand der Anhörung war. Meyer sprach sich für eine Priorisierung der Staatsausgaben durch Abbau von Finanzhilfen und Steuervergünstigungen aus.

Außerdem verlangte er einen fähigkeits- und effizienzorientierten Einsatz der Verteidigungsausgaben. Zugleich befürwortete er die Abschaffung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes bei gleichzeitiger Entlastung einkommensschwacher Haushalte und eine Absenkung des Regelsteuersatzes auf 18 Prozent. Wie die Lebensmittelindustrie sprach auch Meyer bei der Steuer auf zuckerhaltige Getränke von einem erheblichen bürokratischen Aufwand der Deklarierung, Abführung und Kontrolle.

Pro und contra Zuckergetränkesteuer

Mit der geplanten Einführung der Zuckergetränkesteuer und der geplanten Erhöhung der Alkoholsteuern würden einmal mehr steuersystematische und ordnungspolitische Prinzipien kurzfristigen fiskalischen Interessen geopfert, kritisierte Prof. Dr. Fritz Söllner (TU Ilmenau). Steuern würden von der Koalition eingeführt beziehungsweise erhöht, um Haushaltslöcher zu stopfen. „Gesundheitspolitische Argumente dienen dabei nur als Vorwand, wenn man sich denn überhaupt die Mühe macht, sie zu erwähnen“, kritisierte Söllner. 

Dagegen verwies Prof. Dr. Amelie Wuppermann (Universität Bayreuth) auf die Finanzkommission Gesundheit (FKG), die sowohl Erhöhungen der Tabaksteuer und der Spirituosensteuer als auch die Einführung einer gestaffelten Steuer auf zuckergesüßte Getränke empfohlen habe. Daher begrüße sie die bereits beschlossene Anhebung der Tabaksteuer sowie die geplante Einführung einer gestaffelten Zuckergetränkesteuer ausdrücklich. Auch die vorgesehene Anhebung der Alkoholsteuern sei ein Schritt in die richtige Richtung, bleibe aber bei der Spirituosensteuer deutlich hinter den Empfehlungen der FKG zurück. 

Positive Gesundheitseffekte erwartet

Prof. Dr. Michael Laxy (TU München) erwartet aufgrund der Ergebnisse von vielen Untersuchungen im Ausland, dass die Einführung der Zuckergetränkesteuer in Deutschland den Zuckerkonsum senken und positive Gesundheitseffekte insbesondere bei Kindern und Jugendlichen erzielen werde. Bei einer Reduktion des Zuckergehalts von Softdrinks um 30 Prozent habe eine Studie für die deutsche Erwachsenenbevölkerung über 20 Jahre im Mittel rund 244.000 vermiedene oder verzögerte Typ-2-Diabetesfälle und Einsparungen im Gesundheitssystem bis zu 3,8 Milliarden Euro ermittelt. 

Zu den höheren Alkoholsteuern erklärte er, Alkoholkonsum zähle in Deutschland zu den bedeutenden vermeidbaren Risikofaktoren für Krankheit und vorzeitige Mortalität. Angesichts eines erwarteten Rückgangs des Gesamtalkoholkonsums von lediglich etwa einem Prozent bleibe die gesundheitliche Lenkungswirkung der vorgesehenen Erhöhung dennoch sehr begrenzt. Laxy sprach sich daher für eine stärkere Anhebung aus. (hle/09.11.2026)