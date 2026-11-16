Bundestag und Bundesrat sind von Freitag, 20. November, bis Montag, 23. November 2026, Gastgeber der 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato (Nato PV), die erstmals seit 26 Jahren wieder in Berlin stattfindet. Bei der Plenarsitzung am Montag, 23. November, sprechen unter anderem Nato-Generalsekretär Mark Rutte, Bundesaußenminister Dr. Johann David Wadephul sowie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der per Video zugeschaltet wird. Die Plenarsitzung wird ab 9 Uhr durch die Nato PV im Livestream(Externer Link) übertragen.

Im Fokus des Treffens von bis zu 281 Abgeordneten aus den 32 Nato-Mitgliedstaaten sowie Abgeordneten der Beitrittskandidaten Bosnien und Herzegowina, Georgien und Ukraine, aus 19 weiteren Partnerländern sowie des Europäischen Parlaments kommen zusammen, um über die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu beraten. Im Zentrum dieses parlamentarischen Austauschs stehen der Umgang mit hybriden Bedrohungen, der Schutz kritischer Infrastrukturen, die Stärkung der europäischen Verteidigung innerhalb der Nato sowie die aktuelle Lage im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Beratungen in fünf Ausschüssen

Für den Deutschen Bundestag nimmt eine Delegation mit allen zwölf ordentlichen sowie einigen stellvertretenden Mitgliedern unter Leitung der Abgeordneten Marja-Liisa Völlers (SPD) und ihrem Stellvertreter Jürgen Hardt (CDU/CSU) teil. Ebenso entsendet der Bundesrat eine Delegation unter Leitung des hessischen Ministers des Inneren, für Sicherheit und Heimatschutz Roman Poseck (CDU).

Die Teilnehmer diskutieren in fünf Ausschüssen gemeinsam mit hochrangigen Rednern aus Politik, Militär und Wissenschaft. Als Gastgeberland werden insbesondere in den Ausschüssen viele deutsche Gäste erwartet, darunter Staatssekretäre und -minister aus dem Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium der Verteidigung sowie der Generalinspekteur der Bundeswehr. Die presseöffentlichen Sitzungen des Politischen Ausschusses, des Ausschusses für Verteidigung und Sicherheit, des Ausschusses für Demokratie und Sicherheit, des Ausschusses für Wirtschaft und Sicherheit und des Ausschusses für Wissenschaft und Technologie finden am Samstag, 21. November, und Sonntag, 22. November, statt.

Bundestagspräsidentin würdigt Preisträgerin

Im Rahmen der Tagung verleiht die Parlamentarische Versammlung außerdem den „Women for Security and Peace Award“. Mit der Auszeichnung würdigt sie herausragendes Engagement von Frauen im Bereich Frieden und Sicherheit. Laudatorin für die diesjährige Preisträgerin ist die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Julia Klöckner.

Wer die Auszeichnung 2026 erhält, wird erst während der Laudatio am 23. November bekanntgegeben. Vorige Preisträgerinnen sind unter anderem die belarussische ehemalige Präsidentschaftskandidatin Sviatlana Tsikhanouskaya und die Staatspräsidentin der Republik Kosovo Dr. Vjosa Osmani-Sadriu. (vom/16.11.2026)