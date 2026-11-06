In diesem Jahr trifft sich die Parlamentarische Versammlung der NATO zu ihrer 72. Jahrestagung vom 20. bis 23. November in Berlin. Zur Plenarsitzung am 23. November werden der NATO-Generalsekretär Mark Rutte und Bundesaußenminister Johann Wadephul erwartet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird per Video zugeschaltet.

NEU: Im Rahmen der Plenarsitzung verleiht die Parlamentarische Versammlung den „Women for Security and Peace Award“. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner wird die Laudatio auf die Preisträgerin halten. Mit der Auszeichnung wird herausragendes Engagement von Frauen im Bereich Frieden und Sicherheit gewürdigt. Wer die Auszeichnung 2026 erhält, wird erst auf der Tagung bekannt gegeben.

Montag, 23. November



• 8.15 Uhr: Pressebriefing mit Benedetta Berti, Generalsekretärin der Parlamentarischen Versammlung der NATO

• ab 9 Uhr: Plenarsitzung u.a. mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Bundesaußenminister Johann Wadephul und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj

• Preisverleihung „Women for Security and Peace Award“ – Laudatio von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner

Das Programm der Tagung finden Sie unter https://nato-pa.foleon.com/sessions/media-berlin-2026/(Externer Link)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Pressemitteilung vom 15. Oktober: https://www.bundestag.de/presse/pressemitteilungen/2026/pm-261015-nato-pv-1224996(Interner Link).

HINWEISE für Medienvertreter zur Anmeldung:

Aufgrund des aktualisierten Programms wird die Frist für die Akkreditierung bis Freitag, 13. November, 12 Uhr verlängert. Bitte melden Sie sich unter folgendem Link https://registration.bundestag.de/#/events/e487fd32-7458-44ff-a066-f3d1dcaadfaa(Externer Link) an.

Bereits erfolgte Anmeldungen sind gültig, eine erneute Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bitte beachten Sie: Die roten Akkreditierungsausweise des Deutschen Bundestags (Kurzzeitakkreditierungen und Jahresakkreditierungen) haben für die Tagung der NATO PV keine Gültigkeit!

Nach Bestätigung Ihrer Anmeldung werden Ihnen rechtzeitig vor der Veranstaltung der genaue Tagungsort in Berlin-Mitte und weitere Informationen zum Ablauf mitgeteilt. Für diese Maßnahme aus Sicherheitsgründen bitten wir um Verständnis.

Ihre Akkreditierungsausweise können Sie am jeweiligen Veranstaltungstag vor Ort am Presse-Counter abholen.