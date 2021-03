Zahl der in Deutschland lebenden Kolumbianer erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 15.03.2021 (hib 334/2021)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der Ende vergangenen Jahres in Deutschland lebenden kolumbianischen Staatsangehörigen erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/27392). Auch will sie wissen, welchen Aufenthaltsstatus diese Menschen jeweils hatten. Ferner fragt sie unter anderem, wie viele Kolumbianer seit 2016 in der Bundesrepublik einen Asylantrag gestellt haben und wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) seit 2016 über die Asylanträge kolumbianischer Asylsuchender entschieden hat.