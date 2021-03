Beifänge in der Krabbenfischerei

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 19.03.2021 (hib 360/2021)

Berlin: (hib/EIS) Der Sonderstatus in der EU-Beifangverordnung für Krabbenfischer ist das Thema einer Kleinen Anfrage (19/27513) der AfD-Fraktion. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele einheimische Fischer in den Jahren 2019 und 2020 an der Datenerhebung im Beprobungsplan zur Feststellung der anteilsmäßigen Beifangmengen quotierter Fischarten unter den Krabbenanlandungen teilgenommen haben.