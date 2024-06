Fachgespräch zum Wiederaufbau im Ahrtal

Berlin: (hib/HLE) Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hat in seiner Sitzung am Mittwoch die Durchführung eines öffentlichen Fachgesprächs zum Thema „Wiederaufbau im Ahrtal“ am Montag, dem 1. Juli 2024, beschlossen. Ein Hochwasser hatte im Ahrtal im Juli 2021 schwere Schäden angerichtet. Das Fachgespräch findet auf Antrag der Koalitionsfraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP statt.