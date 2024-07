Berlin: (hib/SCR) Die Förderung der Videospiel-Branche durch die Bundesregierung thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/11983). Unter anderem will die Fraktion Auskunft darüber, seit wann die Bundesregierung die Branche fördert und mit welchen jährlichen Beträgen. Zudem interessiert die Fraktion, wie sich die Branche seitdem entwickelt hat. Auch will die Fraktion wissen, wie die Bundesregierung sich zu Kritik an der Förderpraxis positioniert.