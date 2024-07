Engagementstrategie ist noch in Arbeit

Berlin: (hib/CHE) Die Engagementstrategie der Bundesregierung befindet sich derzeit in der regierungsinternen Abstimmung, die Veröffentlichung soll im Anschluss an die Kabinettbefassung erfolgen. Die Strategie werde sich auch nicht auf Zuständigkeitsbereiche der Länder beziehen, sondern sich im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes bewegen. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/12272) auf eine Kleine Anfrage (20/12043) der AfD-Fraktion.