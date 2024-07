Berlin: (hib/CHE) Nach der Alterssicherung und Altersarmut in Deutschland erkundigt sich die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/12285). Unter anderem soll die Bundesregierung beantworten, wie sich in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der geringfügig Beschäftigten mit und ohne Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland entwickelt hat.