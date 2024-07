Berlin: (hib/STO) Den Einsatz der Bundespolizei beim Bundesparteitag der AfD in Essen am 29. Und 30. Juni 2024 thematisiert die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/12368). Darin erkundigt sie sich unter anderem danach, wie viele und welche Einheiten der Bundespolizei nach Kenntnis der Bundesregierung rund um den Bundesparteitag der AfD in Essen im Einsatz waren.