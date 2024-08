AfD fragt nach ukrainischen Angriffen auf Belgorod

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, ob die Bundesregierung „bezüglich der Angriffe ukrainischer Streitkräfte auf zivile Ziele in der Stadt Belgorod“ über Erkenntnisse über die daran beteiligten ukrainischen Truppen verfügt. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/12466) unter anderem danach, ob die Bundesregierung bezüglich dieser Angriffe Erkenntnisse hat zur Frage, inwieweit dabei aus Nato-Staaten gelieferte Waffen zum Einsatz kamen.