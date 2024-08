Wehr-Etat: Bundesregierung weist Kritik zurück

Berlin: (hib/CHE) Die Stärkung der nationalen und europäischen Verteidigungsfähigkeit ist eine politische Priorität der Bundesregierung. Das betont sie in einer Antwort (20/12496) auf eine Kleine Anfrage (20/12310) der CDU/CSU-Fraktion. Sie weist darin auch die Kritik der Unionsfraktion zurück, dass die derzeitigen Etatplanungen für das kommende Jahr die Ziele bei den Investitionen in die Rüstungsproduktion und in die Wehrindustrie konterkarieren.