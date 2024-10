Unerlaubt eingereiste Menschen in Baden-Württemberg

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele unerlaubt eingereiste oder sich unerlaubt in Deutschland aufhaltende Menschen „jeweils im Gesamtjahr 2023 und bis Anfang September 2024“ durch die Bundespolizei in Baden-Württemberg im Vergleich zu den entsprechenden Vorjahreszeiträumen aufgegriffen worden sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/12958) unter anderem danach, in welchen Gemeinden diese Personen jeweils aufgegriffen wurden.