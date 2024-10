Baustellen auf Autobahnen in Thüringen

Berlin: (hib/HAU) Im Jahr 2023 sind auf Bundesautobahnen in Thüringen elf Baustellen mit einer durchschnittlichen Länge von 4,31 Kilometern eingerichtet worden. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (20/13073) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/12555) hervor. Sämtliche dieser elf Baustellen wurde den Angaben zufolge in der Baubetriebsform BF2 (Arbeiten an allen Werktagen unter vollständiger Ausnutzung des Tageslichts) ausgeführt.