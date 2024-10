Anzahl vom BfV beobachteter Personen in 2023 und 2024

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der durch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in den Jahren 2023 und 2024 im Rahmen von Observationen insgesamt erfassten Personen erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/13453). Auch fragt sie darin unter anderem, wie sich die Anzahl der personenbezogenen Eintragungen im nachrichtendienstlichen Informationssystem (Nadis) in den Jahren 2014 bis 2024 entwickelt hat.