Unterrichtung zu EU-Aufbauinstrument Next Generation EU

Berlin: (hib/BAL) Aus dem EU-Aufbauinstrument Next Generation EU (NGEU) sind für 2025 Zahlungen in Höhe von insgesamt 224,5 Milliarden Euro vorgesehen. Das geht aus einer Unterrichtung der Bundesregierung hervor (20/13591). Darin werden die Ausgaben weiter aufgeschlüsselt. So enthält die Unterrichtung unter anderem eine Liste über voraussichtliche Jahrestranchen aus dem NGEU-Topf für die Jahre 2025 bis 2027.