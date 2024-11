Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie hoch im vergangenen Jahr der Anteil von Tatverdächtigen bis 13 Jahren an allen Straftaten insgesamt war. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/13695) unter anderem danach, wie hoch im Jahr 2023 der Anteil von Tatverdächtigen bis 13 Jahren im Bereich der Gewaltkriminalität war.