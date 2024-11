Fragen zum Stellenwert der Nuklearmedizin

Berlin: (hib/PK) Die Unionsfraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/13849) nach der Nuklearmedizin. Deutschland habe eine weltweit führende Position in der nuklearmedizinischen Grundlagenforschung und verfüge über etliche „Hidden Champions“ entlang der gesamten Wertschöpfungskette, heißt es in der Anfrage. Die Abgeordneten wollen wissen, welchen Stellenwert die Bundesregierung der Nuklearmedizin und der Radiopharmazie einräumt.