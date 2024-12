Strategische Kommunikation des Auswärtigen Amts

Berlin: (hib/AHE) Nach der strategischen Kommunikation des Auswärtigen Amts erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/14135). Die Abgeordneten fragen unter anderem nach einer „Arbeitsdefinition des Begriffes ausländische Desinformation“ und nach „Instituten, Think Tanks, NGOs, Unternehmen etc., die vom Auswärtigen Amt bei der Identifizierung, Aufdeckung und Analyse von Desinformationen gefördert oder beauftragt werden“.