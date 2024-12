Einsatz von KI-Drohnen in der Ukraine

Berlin: (hib/AHE) Nach einem möglichen Einsatz von KI-Drohnen aus deutscher Ko-Produktion in der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/14144). Die Bundesregierung soll unter anderem Angaben machen zu technischen Details und möglichen Einsatzorten und wie ausgeschlossen werde, dass durch die KI-gesteuerten Drohnen versehentlich zivile Ziele getroffen werden.