Berlin: (hib/AHE) Nach der Finanzierung von Projekten der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/14394). Die Bundesregierung soll insbesondere Angaben machen zu Projekten in Namibia im Rahmen der Aufarbeitung der deutschen kolonialen Vergangenheit sowie zu weiteren Projekten in Äthiopien, Eritrea und im Sudan.