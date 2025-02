Linke thematisiert Fluglärm am Flughafen Berlin Brandenburg

Berlin: (hib/HAU) Wie sich die Bundesregierung zu Befürchtungen der in unmittelbarer Nähe des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) gelegenen Kommunen Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf, Wildau und Königs Wusterhausen positioniert, dass es aufgrund der Änderung der Flugrouten im Zuge der Einführung des Navigationsverfahrens Performance Based Navigation (PBN) zu mehr Fluglärm kommen werde, interessiert die Gruppe Die Linke. In ihrer Kleinen Anfrage (20/14832) schreiben die Abgeordneten, die Gemeinden hätten während der 111. Sitzung der Fluglärmkommission (FLK) mit mehreren Beschlussvorschlägen konstruktive Vorschläge unterbreitet, um durch die Einführung des PBN-Verfahrens eine Lärmentlastung zu erzielen. Die Beschlussvorschläge seien von der Mehrheit der Mitglieder der FLK befürwortet worden. Die Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS), so heißt es in der Vorlage, beachte diese Beschlüsse jedoch nicht.