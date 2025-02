Förderung der deutschen Außenhandelskammern

Berlin: (hib/HLE) Eine etwaige Einschränkung der Förderung deutscher Außenhandelskammern (AHK) in den BRICS-Kernstaaten (Brasilien, Russland, Indien, Volksrepublik China und Südafrika) bis 2030 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen. Dies schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/14694) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/14398). Auf die Frage der Abgeordneten, wie sich die Förderung des AHK-Netzes bis 2030 entwickeln werde, antwortet die Regierung, die Bundeszuwendung unterliege dem Vorrecht künftiger Haushaltsgesetzgeber. Die gesamten Einnahmen des AHK-Netzes für 2024 werden mit rund 250,5 Millionen Euro angegeben und sollen damit in etwa dem Wert des Vorjahres entsprechen.