Geldwäsche in der politisch motivierten Kriminalität

Berlin: (hib/STO) Die Gruppe Die Linke will wissen, wie viele Strafverfahren in den verschiedenen Phänomenbereichen der politisch motivierten Kriminalität (PMK) dem Bundeskriminalamt bekannt geworden sind, „die (auch) wegen Terrorismusfinanzierung jeweils in den Jahren 2023 und 2024“ geführt wurden. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/14951) unter anderem danach, wie viele Strafverfahren in diesen Jahren in Deutschland im Bereich Geldwäsche in den jeweiligen PMK-Phänomenbereichen geführt wurden.