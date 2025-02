Variante für alternative Bahntrasse im Mittelrheintal

Berlin: (hib/HAU) Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat nach Angaben der Bundesregierung mit der Machbarkeitsuntersuchung eine Vorzugsvariante für eine alternative Trassenführung im Mittelrheintal identifiziert, die auf Grundlage neuer Verkehrsprognosen bewertet werden kann. Damit könne bei entsprechender Verkehrsentwicklung das Gesamtvorhaben kostenoptimiert in aufeinander aufbauenden Ausbaustufen realisiert werden, heißt es in der Antwort der Regierung (20/15014) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/14866).

Das BMDV werde auf Basis künftiger Verkehrsprognosen und verkehrlicher Entwicklungen die Methodik der Bundesverkehrswegeplanung kontinuierlich an aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse anpassen. „Bis eine wirtschaftlich tragfähige Lösung vorliegt, wird die Bundesregierung weiterhin erhebliche finanzielle Mittel in den Lärmschutz investieren, um die Lärmbelastung für Anwohnerinnen und Anwohner entlang des Mittelrheins weiter zu verringern“, heißt es in der Antwort. Zudem entlaste perspektivisch der in Planung befindliche Ausbau der Strecke Hagen - Siegen - Gießen - Hanau ebenfalls die Strecken im Rheintal.