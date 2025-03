Zahlen zu Tierversuchen in Deutschland

Berlin: (hib/NKI) Im vergangenen Jahr genehmigte das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) insgesamt 2126 sogenannte Projektzusammenfassungen für Tierversuchsvorhaben. Im laufenden Jahr wurden bislang 177 solcher Vorhaben veröffentlicht. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/15018) auf eine Kleine Anfrage (20/14881) der Gruppe Die Linke.

Jedem Antrag auf Genehmigung eines Tierversuchsvorhabens sei eine Zusammenfassung des Vorhabens beizufügen, die innerhalb von drei Monaten nach Genehmigung des Vorhabens von der Genehmigungsbehörde an das BfR übermittelt werde. Diese Projektzusammenfassungen werden vom BfR innerhalb von zwölf Monaten nach Übermittlung in der Datenbank Animaltestinfo (www.animaltestinfo.de) veröffentlicht. Mit Hilfe der Suchmaske kann diese Datenbank nach verschiedenen Stichworten bzw. Kriterien (z. B. Jahr der Veröffentlichung) durchsucht werden. Die Laufzeit, die für jedes Versuchsvorhaben individuell beantragt bzw. genehmigt werde, könne den jeweiligen Projektzusammenfassungen in der genannten Datenbank entnommen werden, heißt es in der Antwort.

Eine Darstellung der Fördermittel des Bundes, die für die Forschung unter Verwendung von Tieren sowie für Versuchsvorhaben im Bereich der sogenannten 3R - Vermeidung von Tierversuchen (Replace), Reduzierung von Tierversuchen (Reduce), Verbesserung des Wohlergehens der betroffenen Tiere (Refine) - zur Verfügung gestellt werden, sei nicht möglich. Es werde nicht gesondert erhoben, welcher Anteil der Ausgaben für Tierversuchsvorhaben bzw. Versuchsvorhaben ohne Tiere zur Verfügung gestellt werde.