„Das Parlament“: Sonderausgabe nach der Bundestagswahl

Berlin: (hib/CZ) In einer Sonderausgabe nach der Bundestagswahl stellt die Wochenzeitung „Das Parlament“ die 630 Abgeordneten des neuen Bundestages mit Bild vor. Zudem gibt es die Ergebnisse aller Wahlkreise und Bundesländer zum Nachschlagen, einen Ausblick auf das, was im Bundestag nun bis zur Konstituierung geschieht, wie die Wahlprüfung organisiert ist und ein Interview mit dem Alterspräsidenten des 21. Deutschen Bundestages, Gregor Gysi (Die Linke).

Auswahl aus dem Inhalt:

Warten auf den Startschuss fürs Parlament: Keine Woche nach der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag beginnen Union und SPD mit Sondierungsgesprächen. Im Parlament haben sich die Fraktionen bereits neu sortiert.

Ein schwarz-blaues Meer: Bei der Bundestagswahl wird die Union mit Abstand stärkste Kraft - gefolgt von der AfD. Junge Wählerinnen und Wähler zieht es besonders zu den Rändern. Eine Analyse.

Das Parlament in Zahlen: Männlich, Ende 40 und im Rechtswesen tätig - statistisch ist das der durchschnittliche Parlamentarier der neuen Wahlperiode.

Gregor Gysi (Die Linke) im Interview: „Respekt habe ich mir erarbeitet“. Gregor Gysi eröffnet als Alterspräsident die konstituierende Bundestagssitzung. Er fordert mehr inhaltliche Debatten und eine stärkere europäische Zusammenarbeit.

Warum eine Wahlkreissiegerin nicht ins Parlament einzieht: In ihrem Wahlkreis hat Direktkandidatin Ursula Groden-Kranich die meisten Stimmen erhalten. In den Bundestag zieht sie aber als Folge des neuen Wahlrechts nicht ein.

Was nach der Wahl passiert: So sieht der Weg zur Konstituierung des Bundestages aus. Die ersten Tage und Wochen einer neuen Wahlperiode sind besondere - nicht nur für die neuen Abgeordneten. Eine Übersicht über das, was in den kommenden Wochen im Bundestag geschieht.

Aus Politik und Zeitgeschichte

Die Beilage „Aus Politik und Zeitgeschichte“ der Bundeszentrale für politische Bildung beschäftigt sich in ihrer aktuellen Ausgabe mit dem Thema „Infrastruktur“.

