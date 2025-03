Widerrufung von Flüchtlingsanerkennungen

Berlin: (hib/STO) Im vergangenen Jahr sind in Deutschland insgesamt 2.229 Asyl- beziehungsweise Flüchtlingsanerkennungen einschließlich subsidiären Schutzes sowie Abschiebungsverbote widerrufen worden. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung (20/15142) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (20/14949) hervor. Danach kam es im Jahr 2024 bei insgesamt 52.613 Entscheidungen in Widerrufsprüfverfahren in 50.384 Fällen zu keinem Widerruf.