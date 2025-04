Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen in der Türkei

Berlin: (hib/STO) „Asylverfahren wegen geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen in der Türkei“ thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (21/34). Darin erkundigen sich die Abgeordneten danach, wie viele Asylanträge von weiblichen Asylsuchenden aus der Türkei es seit 2016 gab und wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in diesem Zeitraum über solche Anträge entschieden hat. Auch möchten sie unter anderem wissen, wie viele der Anerkennungen nach Paragraf 3 Absatz 1 des Asylgesetzes beim Herkunftsland Türkei seit 2016 auf geschlechtsspezifischer Verfolgung beruhten.