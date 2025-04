Angebliche ukrainische Rekrutierungsveranstaltung

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung distanziert sich von Feststellungen der AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (21/11) zu einer angeblichen Rekrutierungsveranstaltung einer ukrainischen Militäreinheit in Deutschland. Die Bundesregierung stimme weder den in der Vorbemerkung der Fragesteller enthaltenen Wertungen zu, noch würden die darin enthaltenen Feststellungen oder dargestellten Sachverhalte bestätigt, heißt es in der Antwort (21/40) auf die Anfrage.