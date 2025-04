Berlin: (hib/STO) Die Aufnahme afghanischer Ortskräfte in Deutschland thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (21/46). Darin erkundigt sie sich danach, wie vielen als afghanische Ortskräfte oder als deren Familienangehörige eingestuften Personen Deutschland seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan vom August 2021 eine Aufnahmezusage erteilt hat. Auch will sie unter anderem wissen, bei wie vielen tatsächlich eine Aufnahme erfolgt ist.