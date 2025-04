AfD fragt nach Islamisten in Deutschland

Berlin: (hib/STO) Um „Islamisten in Deutschland zum Ende des Jahres 2024“ geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (21/59). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, wie viele islamistisch geprägte Personen die Bundesregierung Ende vergangenen Jahres erfasst hat. Auch will sie wissen, wie viele Personen von den deutschen Polizei- und Sicherheitsbehörden zum Stichtag 31. Dezember 2024 als islamistische Gefährder eingestuft wurden. Ferner fragt sie unter anderem, wie viele islamistische Gefährder sich bis zum 31. Dezember 2024 auch tatsächlich in Deutschland aufhielten.