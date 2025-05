Urteil gegen „Deutschland-Kurier“-Chefredakteur thematisiert

Berlin: (hib/STO) Ein Urteil des Amtsgerichts Bamberg gegen den Chefredakteur des „Deutschland-Kuriers“, David Bendels, thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (21/84). Darin schreibt die Fraktion, dass Bendels am 8. April 2025 vom Amtsgericht Bamberg wegen Verleumdung gemäß Paragraf 188 Strafgesetzbuch zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten auf Bewährung verurteilt worden sei. Anlass sei eine „satirische Bildmontage mit der Bundesministerin des Innern und für Heimat“, Nancy Faeser (SPD), gewesen, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht worden sei. Wissen will die Fraktion unter anderem, was Faesers Beweggrund gewesen sei, Anzeige gegen Bendels „wegen einer satirischen Bildmontage zu erstatten“.