Berlin: (hib/STO) Die Aufnahme afghanischer Ortskräfte und ihrer Familienangehörigen in Deutschland seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im August 2021 ist ein Thema der Antwort der Bundesregierung (21/92) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (21/46). Danach reisten im Zeitraum vom 16. August 2021 bis April 2025 insgesamt 4.027 Ortskräfte und 14.845 Familienangehörige nach Deutschland ein. In diesem Zeitraum erteilte die Bundesrepublik den Angaben zufolge insgesamt 4.848 Ortskräften sowie 17.109 Familienangehörigen eine Aufnahmezusage, wobei im laufenden Jahr keine solchen Zusagen mehr erfolgten.