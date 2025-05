Tätigkeiten des Auswärtigen Amtes in der 20. Wahlperiode

Berlin: (hib/AHE) Nach der Tätigkeit des Auswärtigen Amtes in der 20. Legislaturperiode erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (21/83). Die Bundesregierung soll unter anderem Auskunft geben, welche Gesetzentwürfe und Verordnungen in dieser Zeit auf den Weg gebracht worden sind und wie sich die Zahl der Mitarbeiter entwickelt hat. Weitere Fragen zielen unter anderem auf externe und interne Veranstaltungen, Publikationen, Social-Media-Aktivitäten, Gutachten und Aufträge an externe Beratungsunternehmen.