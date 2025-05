AfD fragt nach externen Mitarbeitern im Auswärtigen Amt

Berlin: (hib/AHE) Nach „Lobbyarbeit im Auswärtigen Amt“ erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (21/71). Die Bundesregierung soll unter anderem Auskunft geben, wie viele externe Mitarbeiter in den Jahren von 2006 bis heute im Auswärtigen Amt (AA) tätig gewesen sind und diese Angaben nach Jahr, Anzahl der externen Mitarbeiter, vorheriger Tätigkeit des externen Mitarbeiters in entsendenden Unternehmen und Branche aufschlüsseln.