Berlin: (hib/STO) Um einen Cyberangriff auf die Bundesagentur für Arbeit (BA) geht es in der Antwort der Bundesregierung (21/123) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (21/63). Wie die Bundesregierung darin ausführt, haben sich ihrer Kenntnis nach Unbekannte Zugriff auf Online-Accounts des Portals der BA verschafft. Die Zugangsdaten seien über kompromittierte private Endgeräte abgegriffen worden, nicht über Systeme der BA.

In der Summe wurden der Antwort zufolge 831 Online-Accounts durch Dritte angegriffen. In 121 Online-Accounts davon sei die Internationale Bankkontonummer (IBAN) geändert worden. „Von diesen 121 Online-Accounts befanden sich vier in einem laufenden, aktiven Leistungsbezug“, schreibt die Bundesregierung weiter. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei der BA und den leistungsbeziehenden Personen kein Schaden entstanden. Die BA habe alle von dem Cyberangriff umfassten Profile deaktiviert und verhindert, dass es zu unrechtmäßigen Zahlungen an Dritte gekommen ist.