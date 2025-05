AfD fragt nach Tätigkeit des Bundesumweltministeriums

Berlin: (hib/SAS) In einer Kleinen Anfrage (21/98) erkundigt sich die AfD-Fraktion nach der Tätigkeit und dem Einsatz von Ressourcen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) in der zurückliegenden 20. Wahlperiode. So möchte sie unter anderem erfahren, welche Gesetzentwürfe und Verordnungen das Ministerium eingebracht und erlassen hat und wie sich die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMUV seit 2021 entwickelt hat. Weitere Fragen betreffen die Höhe der Ausgaben des Ministeriums, beauftragte Gutachten sowie an externe Beratungsunternehmen vergebene Aufträge.