Zahl der Gefährder am Ende vergangenen Jahres

Berlin: (hib/STO) Über die Zahl sogenannter Gefährder in den verschiedenen Phänomenbereichen der Politisch motivierten Kriminalität (PMK) Ende vergangenen Jahres berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (21/126) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (21/59). Danach waren mit Stand vom 31. Dezember 2024 im Phänomenbereich PMK -Religiöse Ideologie- 471 Personen (2023: 501) als Gefährder eingestuft und im Phänomenbereich PMK -Ausländische Ideologie- 13 Personen (2023: 22). Im Phänomenbereich der politisch rechts motivierten Kriminalität waren den Angaben zufolge zum Jahreswechsel 75 Personen als Gefährder (2023: 72) registriert und in dem der politisch links motivierten Kriminalität zwölf Personen (2023: neun). Die Zahl der Gefährder im Phänomenbereich PMK -Sonstige Zuordnung- lag laut Vorlage am 31. Dezember 2024 bei 19 Personen (2023: 14).