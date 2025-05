AfD fragt nach Lobbyarbeit im Wirtschaftsministerium

Berlin: (hib/NKI) Die AfD-Fraktion erkundigt sich in einer Kleiner Anfrage (21/159) nach der Anzahl externer Mitarbeiter im damaligen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Die Bundesregierung soll unter anderem beantworten, wie viele und welche externen Mitarbeiter von 2006 bis 2025 in dem Ministerium beschäftigt waren und an der Ausarbeitung von Gesetzentwürfen mitgearbeitet haben. Außerdem wird danach gefragt, welche Unternehmen und welche Verbände das BMWK im 1. Quartal 2025 zu Gesprächen unter Ausschluss der Öffentlichkeit eingeladen hat.