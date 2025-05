Externe Personen in der Bundesverwaltung aktiv

Berlin: (hib/PK) In der Bundesverwaltung sind nach Angaben der Bundesregierung sogenannte externe Personen in einer mittleren zweistelligen Zahl aktiv. Diese Personen könnten zum Zweck des Personalaustauschs die Arbeit in den Ministerien kennenlernen, heißt es in der Antwort (21/242) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (21/75) der AfD-Fraktion.

Seit Inkrafttreten der Verwaltungsvorschrift zum Einsatz von externen Personen in der Bundesverwaltung vom 17. Juli 2008 würden alle diese Personen in einem jährlichen Bericht erfasst. Gemäß der Verwaltungsvorschrift sei der Einsatz externer Personen bei der Formulierung von Gesetzentwürfen und anderen Rechtsetzungsakten, in leitenden Funktionen, in Funktionen im Leitungsbereich und in zentralen Kontrollbereichen, in Funktionen mit abschließender Entscheidungsbefugnis sowie in Funktionen, deren Ausübung die Geschäftsinteressen der entsendenden Stelle unmittelbar berührt, nicht zulässig.