Illegal eingereiste Menschen in Thüringen

Berlin: (hib/STO) „Durch die Bundespolizei in Thüringen aufgegriffene, sich illegal in Deutschland aufhaltende Personen von Januar 2024 bis zum 30. April 2025“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (21/261). Darin erkundigt sich die Fraktion unter anderem danach, wie viele „illegal eingereiste und/oder sich illegal in Deutschland aufhaltende Personen“ monatlich im genannten Zeitraum durch die Bundespolizei in Thüringen aufgegriffen wurden.