Tausende Dosen des Arzneimittels Lagevrio entsorgt

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung äußert sich in ihrer Antwort (21/337) auf eine Kleine Anfrage (21/172) der AfD-Fraktion über den Verbleib der beschafften Dosen des Anti-Covid-19-Arzneimittels Lagevrio (Molnupiravir). Es seien etwa 50.000 Therapieeinheiten des Arzneimittels vom pharmazeutischen Großhandel an Apotheken ausgeliefert worden, heißt es in der Antwort.

Von den Apotheken beim pharmazeutischen Großhandel bestellte, aber nicht an Patienten abgegebene Therapieeinheiten seien nach ihrem Verfall in den Apotheken entsorgt worden. Etwa 30.000 Therapieeinheiten des Arzneimittels wurden den Angaben zufolge von den pharmazeutischen Großhandlungen entsorgt.

Nach Angaben der AfD-Fraktion hat der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) im Februar 2023 den Zulassungsantrag für Lagevrio abgelehnt, da der klinische Nutzen bei der Behandlung von Covid-19 nicht eindeutig habe festgestellt werden können.