Versammlung der Interparlamentarischen Union in Taschkent

Berlin: (hib/JOH) Über die 150. Versammlung der Interparlamentarischen Union (IPU) vom 4. bis 9. April 2025 in Taschkent (Usbekistan) berichtet die fünfköpfige deutsche Delegation unter Leitung von Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU) in einer Unterrichtung (21/450).

Ihr zufolge haben 697 Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus 129 Mitgliedsparlamenten sowie Vertreterinnen und Vertreter assoziierter Organisationen an dem Treffen teilgenommen. Insgesamt hätten 254 Parlamentarierinnen den verschiedenen Delegationen angehört, was einem Frauenanteil von 37,2 Prozent entspreche. Die Versammlung sei von der Präsidentin der IPU, Tulia Ackson (Tansania), geleitet worden.

Ein Thema seien die globalen Krisen und Kriege gewesen. Mehrere Dringlichkeitsanträge dazu hätten jedoch nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit erlangt. Vertreter Afrikas hätten kritisiert, dass der afrikanische Kontinent trotz diverser Konflikte wieder in keiner Entschließung oder anderen Maßnahmen berücksichtigt worden sei.

Die Versammlung widmete sich der Unterrichtung zufolge in der Generaldebatte außerdem dem Thema „Parlamentarisches Handeln für soziale Entwicklung und Gerechtigkeit“. Die IPU nannte das Ziel, eine gerechte, integrative und solidarische Gesellschaft aufzubauen, die allen Menschen den gleichen Zugang zu Chancen, Rechten und Ressourcen biete. Winkelmeier-Becker hob in ihrer Rede die Rolle der Parlamente bei der Förderung sozialer Entwicklung und Gerechtigkeit hervor.

Im Ständigen Ausschuss für Frieden und internationale Sicherheit sei nach kontroversen Diskussionen eine Entschließung „Die Rolle der Parlamente bei der Förderung einer Zweistaatenlösung in Palästina“ angenommen worden. Nach deren Verabschiedung in der Versammlung habe die deutsche Delegationsleiterin für die deutsche Delegation Vorbehalt gegen den gesamten Text der Entschließung eingelegt. Sie begründete ihn damit, dass die Rolle der Hamas bei dem Angriff am 7. Oktober 2023, die Vorbedingungen einer sofortigen Freilassung von Geiseln für Verhandlungen und das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht im Text berücksichtigt worden sei.

Die nächste Versammlung der IPU soll vom 18. bis 23. Oktober 2025 in Genf (Schweiz) stattfinden.