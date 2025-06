Marktstruktur der deutschen Milchwirtschaft erfragt

Berlin: (hib/MIS) Die Marktstruktur der deutschen Milchwirtschaft ist das Thema der Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (21/481). Unter anderem fordern die Abgeordneten Auskunft von der Bundesregierung über die Anzahl der zugelassenen Molkereien und Käsereien in den vergangenen 15 Jahren, über die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern und über die Verteilung von Molkereien mit konventioneller und solcher mit Biomilchverarbeitung in Deutschland.