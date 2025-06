Grüne fragen nach zukünftiger Ausrichtung der GAP

Berlin: (hib/NKI) Nach der zukünftigen Ausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) fragt die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (21/528). Die GAP müsse „wesentlich ökologischer und effizienter ausgerichtet werden, so dass der Grundsatz ,Öffentliches Geld für öffentliche Leistungen' durch eine konsequente Weiterentwicklung umgesetzt wird“, argumentieren die Abgeordneten. Die Bundesregierung soll unter anderem beantworten, ob sie sich an die Empfehlungen der Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) halten wird, in denen es heißt, dass die bisherigen flächengebundenen Direktzahlungen aus der 1. Säule der GAP im Laufe von zwei Förderperioden schrittweise und vollständig in einkommenswirksame Zahlungen für gesellschaftliche Leistungen umgewandelt werden. Gefragt wird außerdem, ob sich die Bundesregierung für die Umsetzung des „Aktionsprogrammes Biodiversität in der Agrarlandschaft“ einsetzen wird.