Berlin: (hib/SAS) Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat Michael Thews zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der SPD-Abgeordnete erhielt am Mittwoch in geheimer Wahl 34 von 37 abgegebenen Stimmen. Zwei Abgeordnete stimmten gegen Thews. Es gab eine Enthaltung. Das Vorschlagsrecht für die Besetzung des stellvertretenden Vorsitzes in dem Gremium hatte in dieser Wahlperiode die SPD-Fraktion.

Vorsitzender des Umweltausschusses ist Lorenz Gösta Beutin (Die Linke). Er war bereits in der konstituierenden Sitzung des Ausschusses am 21. Mai gewählt worden.