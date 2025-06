Grüne wollen Wissenschaftsfreiheit stärken

Berlin: (hib/DES) Die Bundesregierung soll sich mit einem Bündel an Maßnahmen dafür einsetzen, dass die Wissenschaftsfreiheit weltweit gestärkt wird. Dies fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem Antrag (21/582), der am Donnerstag erstmals auf der Tagesordnung des Bundestagsplenums steht. So solle die Bundesregierung unter anderem ein Nothilfeprogramm für Studierende aufsetzen, die aufgrund der Entwicklungen in die USA ihr Studium dort derzeit nicht fortsetzen können. Außerdem solle ein Sofortprogramm entwickelt werden, um bedrohte Datenbestände zu sichern.